В рядах ВСУ заговорили о проблемах со снабжением в Курской области

El Pais: в ВСУ пожаловались на проблемы с боеприпасами в Курской области

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) пожаловались на проблемы со снабжением боеприпасами в Курской области. Об этом рассказал украинский военнослужащий в интервью испанскому изданию El Pais.

По словам военнослужащего, проблема заключается в неисправности части боеприпасов. «Одна из десяти пуль заклинивает пулемет и заставляет его команду отступить», — рассказывает он.

Он также добавил, что еще одной проблемой является нехватка боевой техники. По его словам, на батальон из 340 солдат ВСУ приходится всего шесть «Онциллов» (бронетранспортер производства Польши). Их вместимость составляет до 12 человек, что не соответствует общему числу украинских военных на том направлении.