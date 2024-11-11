Часы российского производства номинировали на часовой «Оскар»

Часы российского часовщика Антона Суханова номинировали на GPHG 2024

Часы «Хронотоп», изобретенные и изготовленные российским часовщиком Антоном Сухановым, номинированы жюри Женевского гран-при высокого часового искусства GPHG 2024. Пресс-релиз на эту тему попал в распоряжение «Ленты.ру».

Гран-при высокого часового искусства GPHG, который также называют часовым «Оскаром», проводится ежегодно с 2001 года. Каждый год жюри конкурса и члены Академии GPHG выбирают лучшие часы года как в абсолютной категории, так и во множестве других номинаций. В шорт-лист вошли 90 лучших часов, выбранных из 274 часов, представленных на конкурс.

Голосование проводится в два этапа: сначала выбирается шорт-лист в каждой из категорий, о результатах которого сообщается в конце августа. Победители гран-при объявляются на официальной церемонии, которая в этом году пройдет 13 ноября. Российские часы Chronotope попали в категорию «Календарные и астрономические часы».

Часы «Хронотоп» отличаются от множества других календарных часов тем, что и их механизм с календарным усложнением, и дизайн выполнены Сухановым под впечатлением от философской концепции хронотопа, сформулированной русским философом Михаилом Бахтиным.

«Для меня особенно важно, что мои часы номинированы в технической категории, не в дизайнерской, не в спортивной, не в ценовых категориях. Часовая техника — это то направление, в котором доминируют швейцарцы, законодатели в сложной механике уже свыше 200 лет. Поэтому я очень рад, что смог создать часы, которые оказались в шестерке лучших на GPHG именно в технической категории», — подытожил Суханов.

В июле сообщалось, что в Новосибирской области началось серийное производство импортозамещающих наборов реагентов для диагностики онкологических заболеваний, инфекционного типирования и пренатального скрининга. Аналогов в России таким «ДНК-библиотекам» пока не существует.