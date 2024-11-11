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20:57, 11 ноября 2024Силовые структуры

Четверых мужчин заподозрили в осквернении Вечного огня в российском регионе

В Невинномысске четырех мужчин заподозрили в осквернении Вечного огня
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Невинномысске возбудили уголовное дело в отношении четверых мужчин за осквернение символов воинской славы России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 10 ноября мужчины собрались около обелиска «Вечная Слава», на территории которого горит Вечный огонь, и осквернили его. Действия подозреваемых попали на видео. На нем видно, как мужчины взобрались на плиту Вечного огня, грели от пламени руки и ноги, а также кинули в него мусор.

Мужчин задержали. В ближайшее время им изберут мер пресечения.

Ранее сообщалось, что подростки осквернили Вечный огонь в Казани.

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