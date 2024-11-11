Чудом выжившая женщина рассказала о свиданиях с маньяком

В США женщина чудом выжила после свидания с маньяком

Женщина из американского штата Юта попала в ловушку, устроенную маньяком, но чудом выжила. Ее историю рассказала телестанция KSL-TV.

В феврале 2022 года Хэдли Монро познакомилась в приложении Tinder с Кейном Фэрбенком. Отношения развивались дистанционно: они переписывались до утра и могли по шесть часов говорить по телефону.

Впервые Монро и Фэрбенк встретились 10 мая 2022 года. Мужчина представил ее своим родителям и племяннику. Свидание, по словам Монро, прошло отлично, поэтому она, не задумываясь, согласилась на следующую встречу через два дня.

В тот день Фэрбенк устроил пикник в отдаленном месте, где не работала сотовая связи. Они три часа разговаривали и ели, а потом пошли к его машине. Это стало последним, что помнила Монро. Когда она очнулась, то увидела нож, приставленный к ее горлу.

Женщина стала сопротивляться, выпрыгнула из машины и убежала. После драки у нее остались ножевые ранения на лице и спине. «Помню, как обернулась и увидела, что он стоит там и смотрит на меня, весь в моей крови», — рассказала Монро.

По счастливой случайности она наткнулась на группу людей, среди которых были медики. Они оказали ей первую помощь.

Как позже установила полиция, маньяк решил больше не преследовать Монро и отправился за следующей жертвой. Он напал на первую встретившуюся незнакомку, после чего был задержан.

Оказалось, что Фэрбенк специально зарегистрировался на Tinder в поисках будущей жертвы. Монро он выбрал, поскольку понял, что нравится ей, и знал, что так ей будет легче манипулировать. Свои действия Фэрбенк объяснил желанием удовлетворить себя в сексуальном плане. Когда детективы спросили у мужчины, изменил бы он что-нибудь в своем прошлом, тот ответил: «Взял бы нож поострее». Его приговорили к пожизненному заключению с предписанием отсидеть минимум 18 лет.

После произошедшего Монро прорабатывала полученные травмы с психологом. Ее рука осталась навсегда поврежденной: она пыталась защититься ей от лезвия, а оно повредило ей сухожилие и нерв.

Ранее жертва похищения рассказала, как в 1995 году в штате Висконсин, США, ее украл сосед и скрывался с ней от полиции три месяца. Мужчина заявил девочке, что теперь она является его дочерью, жестоко наказывал ее и заставлял выполнять свои сексуальные просьбы.