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19:30, 11 ноября 2024Силовые структуры

Двум сотрудницам полиции предъявили обвинение за незаконное оформление 72 загранпаспортов

СК предъявил обвинения сотрудницам МВД за незаконное оформление загранпаспортов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве предъявили обвинение бывшей и действующей сотрудницам ОВМ ОМВД за незаконное оформление загранпаспортов. Об этом «Ленте.ру» сообщили Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Москве.

Женщин обвиняют по статье о превышении должностных полномочий. По версии следствия, не позже декабря 2022 года они, будучи должностными лицами, незаконно оформили и выдали 72 заграничных паспорта в отсутствие граждан, которым требовалось их изготовление. Во время допроса женщины признали вину.

Ранее сообщалось, что в Тюмени осудили троих инспекторов ДПС за превышение должностных полномочий.

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