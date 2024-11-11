«Эконива» сообщила о снижении цен на сливочное масло

«Ведомости»: «Эконива» снизит отпускные цены на сливочное масло на 10 % с ноября

Группа «Эконива» оповестила торговые центры о планах по снижению отпускных цен на сливочное масло на 10 процентов с 1 ноября. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника в ритейле и подтвердил представитель производителя.

Это пока единственный производитель в России, решивший уменьшить отпускную стоимость продукта.

По словам представителя компании, «Эконива» отреагировала снижением цен на ситуацию на рынке, а именно на стабилизацию спроса на молочные жиры. Спрос на масло замедляется.

В конце октября производители заявляли о приостановке выпуска или сокращении отгрузки масла, а также его подорожании в связи с дефицитом сырья и растущими издержками. По статистике Росстата, за неделю с 22 по 28 октября розничные цены на сливочное масло подскочили на 1,9 процента, а с начала 2024 года — на 25,7 процента. В итоге средние розничные цены на этот товар равнялись в середине октября 1040,7 рубля за килограмм.

Ранее гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова рассказал, что ситуация с ценами на молочную продукцию в России объясняется ростом себестоимости производства, включая расходы на зарплаты, корма, энергоресурсы и обслуживание оборудования.