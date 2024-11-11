Экс-нардеп Килинкаров: США хотят через выборы создать легитимную власть в Киеве

США намерены добиваться проведения в 2025 году выборов на Украине, чтобы создать легитимную власть в стране, которая будет вести переговоры с Москвой. Причины стремления Вашингтона запустить электоральный цикл раскрыл бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передает РИА Новости.

«[США] надо навести порядок внутри Украины в плане легитимности украинской власти. Потому что никто не будет вести никакие переговоры (...) с нелегитимными людьми», — заявил экс-нардеп.

Килинкаров также предположил, что выборы на Украине могут состояться уже весной 2025 года.

Ранее в Раде заявили о нежелании Запада признавать легитимность президента Украины Владимира Зеленского. По словам нардепа Анны Скороход, украинские партнеры не говорят об этом «под запись», но настаивают на необходимости новых выборов.