Прозоров: Украина не может создать ядерное оружие

Украина не может создать ядерное оружие, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

«Если люди более-менее грамотные и хорошо учились в школе, они прекрасно понимают, что это миф. Создать ядерное оружие — это несколько лет плодотворной работы на технологиях, которых у Украины нет», — сказал Прозоров. По его мнению, в Киеве это понимают, поэтому «все готовят себе уже давно запасные аэродромы на Западе или на островах теплых в Карибском бассейне».

В октябре высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что у Киева есть материалы и знания для создания ядерного оружия. Он добавил, что создание первой бомбы может занять «всего несколько недель», если соответствующие договоренности будут достигнуты. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сказал избранному американского лидеру США Дональду Трампу, что республика должна обладать ядерным оружием или стать членом НАТО.