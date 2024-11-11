Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:50, 11 ноября 2024Бывший СССР

Экс-подполковник СБУ оценил возможность создания на Украине ядерного оружия

Прозоров: Украина не может создать ядерное оружие
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украина не может создать ядерное оружие, считает экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Об этом он рассказал в комментарии РИА Новости.

«Если люди более-менее грамотные и хорошо учились в школе, они прекрасно понимают, что это миф. Создать ядерное оружие — это несколько лет плодотворной работы на технологиях, которых у Украины нет», — сказал Прозоров. По его мнению, в Киеве это понимают, поэтому «все готовят себе уже давно запасные аэродромы на Западе или на островах теплых в Карибском бассейне».

В октябре высокопоставленный украинский чиновник сообщил, что у Киева есть материалы и знания для создания ядерного оружия. Он добавил, что создание первой бомбы может занять «всего несколько недель», если соответствующие договоренности будут достигнуты. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский сказал избранному американского лидеру США Дональду Трампу, что республика должна обладать ядерным оружием или стать членом НАТО.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ подтвердили подрыв дамбы Кураховского водохранилища. Украинский боец описал обстановку в этом районе

      МУС подтвердил начало расследования в отношении прокурора Хана

      Комитет ГА ООН принял резолюцию России по борьбе с неонацизмом

      У военкоматов Украины образовались очереди из желающих продлить отсрочку

      Экс-подполковник СБУ оценил возможность создания на Украине ядерного оружия

      В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия

      В Германии допустили согласие Трампа на сделку с Россией по Украине

      Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу

      На Западе спрогнозировали сроки наступления переломного момента в конфликте на Украине

      ООН попросили расследовать преступления Израиля в Газе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше