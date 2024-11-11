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14:34, 11 ноября 2024Бывший СССР

Экс-президент Молдавии заявил о невозможности оставаться в валенках

Додон: политическая борьба на выборах в Молдавии должна быть на всех уровнях
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Серьезная политическая борьба на парламентских выборах в Молдавии должна быть на всех уровнях, от самого маленького села до городов. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон в своем Telegram-канале.

«Многим политическим лидерам и партиям предстоит определиться со своей позицией: они с PAS и с Майей Санду или против них. Принцип "Я не правый, я не левый, я в валенках" больше не пройдет», — написал он.

По словам бывшего главы государства, партия социалистов готова пересмотреть некоторые вещи на местах для проведения политической борьбы с действующей властью на всех уровнях.

Ранее министр развития регионов и инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну объявил о своей отставке и выходе из партии действующего президента республики Майи Санду «Действие и солидарность». При этом он не назвал конкретных причин отставки.

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