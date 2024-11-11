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18:50, 11 ноября 2024Культура

Глюкоза откровенно прокомментировала скандальный концерт

Глюкоза заявила, что люди не были готовы к ее поведению на скандальном концерте
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, прокомментировала скандальный концерт, после которого ее обвинили в неадекватном поведении на сцене. Об этом она рассказала в интервью паблику VSRAP Community.

По словам артистки, у нее был тяжелый перелет, а зрители были не готовы к ее расслабленному и раскрепощенному поведению во время выступления.

«Была смена часового пояса, перелет из Москвы в Красноярск, накопилась усталость. В итоге я была чуть более раскрепощенная, чем обычно, а аудитория не была готова. Я на йоге, на здоровом питании, и вдруг такое. Для зрителей было неожиданно», — сообщила Глюкоза.

Ионова добавила, что концерт проходил в сложный для нее период, когда ей даже приходилось принимать антидепрессанты.

Ранее стало известно, что певица прокомментировала скандал с наркотиками, заявив, что стала жертвой травли влиятельного недоброжелателя.

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