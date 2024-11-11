Итальянец описал жизнь в российской деревне фразой «почему русские такое допускают?»

Итальянец вместе с русской женой побывал в деревне в Крыму и описал увиденное фразой «почему русские такое допускают?» Впечатления Симоне записала его супруга в своем блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала, что ее мужу очень понравились пейзажи поселка возле города Керчь, и он признался, что чувствует себя как дома. Однако когда пара пошла гулять по самой деревне, она встретила много старых полуразрушенных домов. Автор блога пояснила в разговоре с супругом-иностранцем, что там живет много старых людей, у которых нет денег на то, чтобы привести свои дома и участки в порядок.

«Но у нас садовника вызвать стоит 200 евро, это тоже дорого для некоторых бабушек, которые уже сами не могут ничего сделать, но итальянцы все равно вызывают. Просто жаль, ведь местность такая красивая, возле моря дома нормальные, более-менее ухоженные, а здесь, возле степи, все иначе, бедные люди! Хотя бы убрали перед домом, уже другой вид был бы», — заметил Симоне.

Блогерша добавила, что когда дома закончились и они вышли в степь, ее муж снова начал восхищаться природой, снимать на телефон железную дорогу на фоне моря и сравнивать пейзажи с какой-то заграничной страной.

Ранее этот же итальянец описал поездку в Россию фразой «многие совсем не так представляют эту страну». По словам Симоне, иностранцы охотно ездили бы в Крым, если бы знали об этом месте.