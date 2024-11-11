Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 11 ноября 2024Путешествия

Итальянец описал жизнь в российской деревне фразой «почему русские такое допускают?»

Алина Черненко

Фото: Serguei Fomine / Russian Look / Globallookpress.com

Итальянец вместе с русской женой побывал в деревне в Крыму и описал увиденное фразой «почему русские такое допускают?» Впечатления Симоне записала его супруга в своем блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала, что ее мужу очень понравились пейзажи поселка возле города Керчь, и он признался, что чувствует себя как дома. Однако когда пара пошла гулять по самой деревне, она встретила много старых полуразрушенных домов. Автор блога пояснила в разговоре с супругом-иностранцем, что там живет много старых людей, у которых нет денег на то, чтобы привести свои дома и участки в порядок.

Материалы по теме:
«Здесь все заряжено афродизиаком» Влюбленные находят романтику в путешествиях по России. Какие места они советуют?
«Здесь все заряжено афродизиаком»Влюбленные находят романтику в путешествиях по России. Какие места они советуют?
14 февраля 2024
Как добраться до Крыма в 2024 году? Все возможные способы: на машине, поезде, автобусе, самолете с пересадкой
Как добраться до Крыма в 2024 году?Все возможные способы: на машине, поезде, автобусе, самолете с пересадкой
6 мая 2024

«Но у нас садовника вызвать стоит 200 евро, это тоже дорого для некоторых бабушек, которые уже сами не могут ничего сделать, но итальянцы все равно вызывают. Просто жаль, ведь местность такая красивая, возле моря дома нормальные, более-менее ухоженные, а здесь, возле степи, все иначе, бедные люди! Хотя бы убрали перед домом, уже другой вид был бы», — заметил Симоне.

Блогерша добавила, что когда дома закончились и они вышли в степь, ее муж снова начал восхищаться природой, снимать на телефон железную дорогу на фоне моря и сравнивать пейзажи с какой-то заграничной страной.

Ранее этот же итальянец описал поездку в Россию фразой «многие совсем не так представляют эту страну». По словам Симоне, иностранцы охотно ездили бы в Крым, если бы знали об этом месте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия собрала 50 тысяч военных в Курской области. Разведка США пессимистично оценила перспективы ВСУ

      Стало известно о возможных тяжелых последствиях нехватки электроэнергии на Украине

      В Турции рассказали о «сюрпризе» США по Украине до конца года

      55-летняя актриса посетила премьеру фильма в ультракоротких шортах

      Популярная юмористка рассказала о назвавшей ее вонючей и нечесаной фанатке

      Ковальчук заявил о невозможности догнать Россию в гиперзвуке

      ФСБ показала видео неудачной попытки угона Украиной российского вертолета

      Украина обещала российскому пилоту эвакуировать семью за угон вертолета

      Женщину задержали из-за откровенного танца на стойке дорожного знака

      В российские самолеты решили ставить отечественную микроэлектронику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше