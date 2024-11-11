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07:55, 11 ноября 2024Экономика

Российским компаниям собрались помешать зарабатывать на ставках

РБК: власти помешают бизнесу размещать средства на депозитах вместо инвестиций
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Бизнес в России на фоне роста ключевой ставки начал не только страдать от высоких ставок по коммерческим кредитам, но и зарабатывать на размещении средств на депозитах, вкладывая туда те деньги, которые при иных условиях могли бы пойти в инвестиции. Как утверждают сразу несколько источников, власти собираются вмешаться в этот процесс, пишет РБК.

Федеральный чиновник в комментарии изданию подтвердил обсуждение, поскольку проблема действительно имеется. В частности, Минпромторг обратился к Центробанку с просьбой придумать какую-то регуляторику, чтобы депозиты для компании стали менее привлекательными по сравнению с вложениями в собственное развитие.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил, что разговор идет о стимулах для компаний «думать вдолгую» и пользоваться предложениями по инвестициям, которые депутаты сейчас готовят. По его мнению, вложения в экономику могут стать более выгодными, чем держание средств на депозитах при высоких процентах.

Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота напомнил, что депозиты сейчас дают 20-23 процента годовых, в то время как внутренняя доходность предприятий редко превышает 15 процентов, соответственно, инвестиции теряют привлекательность. Столь большая разница не позволяет полностью нивелировать эту разницу, но сделать депозиты менее выгодными можно. Например, можно ужесточить регулирование для банков, что заставит их снижать ставки.

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Впрочем, управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов предполагает, что политика в отношении депозитов не повлияет на склонность компаний к инвестициям, потому что стоимость обслуживания долга для них резко выросла. Доходность по депозитам отбивает для них хотя бы часть расходов.

Ранее в рамках на Русского экономического форума (РЭФ) в Челябинске представители российского бизнеса жестко раскритиковали Центробанк за политику повышения ключевой ставки до рекордного уровня.

По их мнению, действия регулятора закончатся массовыми банкротствами и обрушением ключевых отраслей промышленности. В то же время в ЦБ полагают, что значительный объем инвестиций, наблюдавшийся в последние пару лет, должен уже давать результат, а уход неэффективных компаний с рынка пойдет на пользу экономике.

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