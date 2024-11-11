Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:09, 11 ноября 2024Мир

Израиль заявил об уязвимости ядерных объектов Ирана

Минобороны Израиля заявило об уязвимости ядерных объектов Ирана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Ядерные объекты Ирана стали более уязвимы, это дает возможность устранить угрозу существованию Израиля, заявил новый израильский министр обороны Исраэль Кац. Об этом пишет ТАСС.

В ходе встречи с начальником Генштаба армии Израиля Герци Халеви и израильским генералитетом он отметил, что ядерные объекты Ирана сейчас очень уязвимы.

«Сейчас есть возможность достичь самой главной задачи — устранить угрозу уничтожения государства Израиль, предотвратив получение Тегераном ядерного оружия», — подчеркнул он.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) писало, что Иран может использовать более мощное оружие при ответном ударе по Израилю. Собеседники издания поделились, что иранские власти не намерены ограничиваться ракетами и беспилотниками при атаке на еврейское государство.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ подтвердили подрыв дамбы Кураховского водохранилища. Украинский боец описал обстановку в этом районе

      В Германии допустили согласие Трампа на сделку с Россией по Украине

      Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу

      На Западе спрогнозировали сроки наступления переломного момента в конфликте на Украине

      ООН попросили расследовать преступления Израиля в Газе

      Назван гонорар Майка Тайсона за бой с Джейком Полом

      Вучич заявил о надежде после победы Трампа на выборах

      Самолет американской авиакомпании обстреляли на Гаити

      Израиль заявил об уязвимости ядерных объектов Ирана

      Макрон после победы Трампа встретится с генсеком НАТО для обсуждения Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше