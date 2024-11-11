Израиль заявил об уязвимости ядерных объектов Ирана

Минобороны Израиля заявило об уязвимости ядерных объектов Ирана

Ядерные объекты Ирана стали более уязвимы, это дает возможность устранить угрозу существованию Израиля, заявил новый израильский министр обороны Исраэль Кац. Об этом пишет ТАСС.

В ходе встречи с начальником Генштаба армии Израиля Герци Халеви и израильским генералитетом он отметил, что ядерные объекты Ирана сейчас очень уязвимы.

«Сейчас есть возможность достичь самой главной задачи — устранить угрозу уничтожения государства Израиль, предотвратив получение Тегераном ядерного оружия», — подчеркнул он.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) писало, что Иран может использовать более мощное оружие при ответном ударе по Израилю. Собеседники издания поделились, что иранские власти не намерены ограничиваться ракетами и беспилотниками при атаке на еврейское государство.