Известный артист не явился на премьеру фильма жены

Певец Игорь Николаев не пришел на премьеру фильма жены Юлии Проскуряковой

Певец Игорь Николаев не пришел на премьеру фильма «Азбука Морзе», главную роль в котором сыграла его супруга Юлия Проскурякова. Об этом сообщает портал «7 дней».

По информации источника, автор хита «Выпьем за любовь» не приходит на светские мероприятия вместе с женой из-за загруженного графика, однако на знаковом для нее релизе картины он должен был присутствовать. Из-за его отсутствия на показе «Азбуки Морзе» в кинотеатре «Октябрь» многие посчитали, что слухи о разладе в семье имеют под собой реальные основания.

Издание также отмечает, что с момента начала актерской карьеры Проскурякова появляется на светских мероприятиях одна. По мнению коллег женщины, это может быть связано с неодобрением Николаевым нового занятия супруги. По еще одной версии, игнорирование артистом выходов в свет может быть последствием проблем со здоровьем, которые были у него еще весной.

Ранее Николаев рассказал о своем самочувствии после операции на сердце.