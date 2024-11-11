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19:13, 11 ноября 2024Культура

Известный артист не явился на премьеру фильма жены

Певец Игорь Николаев не пришел на премьеру фильма жены Юлии Проскуряковой
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Игорь Николаев не пришел на премьеру фильма «Азбука Морзе», главную роль в котором сыграла его супруга Юлия Проскурякова. Об этом сообщает портал «7 дней».

По информации источника, автор хита «Выпьем за любовь» не приходит на светские мероприятия вместе с женой из-за загруженного графика, однако на знаковом для нее релизе картины он должен был присутствовать. Из-за его отсутствия на показе «Азбуки Морзе» в кинотеатре «Октябрь» многие посчитали, что слухи о разладе в семье имеют под собой реальные основания.

Издание также отмечает, что с момента начала актерской карьеры Проскурякова появляется на светских мероприятиях одна. По мнению коллег женщины, это может быть связано с неодобрением Николаевым нового занятия супруги. По еще одной версии, игнорирование артистом выходов в свет может быть последствием проблем со здоровьем, которые были у него еще весной.

Ранее Николаев рассказал о своем самочувствии после операции на сердце.

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