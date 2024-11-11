Канадский Roshel Senator не выдержал битвы с двумя российскими дронами

Канадский Roshel Senator ВСУ уничтожен 2 дронами ВС РФ на торецком направлении

Еще один военный бронированный автомобиль Roshel Senator канадского производства, находящийся на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ), был уничтожен на торецком направлении. Бронеавтомобиль не выдержал битвы с российскими дронами, об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале «Пионер запаса».

«Разведка 132 бригады постаралась на славу!» — написал источник.

Судя по кадрам, в начале Roshel Senator был атакован обычным FPV-дроном ВС РФ, удары пришлись по крыше. Управлявшие бронеавтомобилем военнослужащие бросили технику, после чего ее добил в открытую дверь второй дрон — на оптоволокне.

Ранее стало известно, что ВС России с помощью мин подорвали американский автомобиль MaxxPro с противоминной броней. В момент взрыва двери, на которых были установлены гидравлические затворы, не выдержали силы детонации и открылись.