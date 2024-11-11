Канадский Roshel Senator не выдержал битвы с двумя российскими дронами

Еще один военный бронированный автомобиль Roshel Senator канадского производства, находящийся на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ), был уничтожен на торецком направлении. Бронеавтомобиль не выдержал битвы с российскими дронами, об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале «Пионер запаса».
«Разведка 132 бригады постаралась на славу!» — написал источник.
Судя по кадрам, в начале Roshel Senator был атакован обычным FPV-дроном ВС РФ, удары пришлись по крыше. Управлявшие бронеавтомобилем военнослужащие бросили технику, после чего ее добил в открытую дверь второй дрон — на оптоволокне.
Ранее стало известно, что ВС России с помощью мин подорвали американский автомобиль MaxxPro с противоминной броней. В момент взрыва двери, на которых были установлены гидравлические затворы, не выдержали силы детонации и открылись.