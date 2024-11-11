Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:28, 11 ноября 2024Бывший СССР

Канадский Roshel Senator не выдержал битвы с двумя российскими дронами

Канадский Roshel Senator ВСУ уничтожен 2 дронами ВС РФ на торецком направлении
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / Global Look Press

Еще один военный бронированный автомобиль Roshel Senator канадского производства, находящийся на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ), был уничтожен на торецком направлении. Бронеавтомобиль не выдержал битвы с российскими дронами, об этом свидетельствует видео, опубликованное в Telegram-канале «Пионер запаса».

«Разведка 132 бригады постаралась на славу!» — написал источник.

Судя по кадрам, в начале Roshel Senator был атакован обычным FPV-дроном ВС РФ, удары пришлись по крыше. Управлявшие бронеавтомобилем военнослужащие бросили технику, после чего ее добил в открытую дверь второй дрон — на оптоволокне.

Ранее стало известно, что ВС России с помощью мин подорвали американский автомобиль MaxxPro с противоминной броней. В момент взрыва двери, на которых были установлены гидравлические затворы, не выдержали силы детонации и открылись.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп позвонил Путину впервые после победы на выборах. О чем говорили политики?

      Шольц предложил «финляндизировать» Украину

      Правительство Японии ушло в отставку перед выборами премьера

      Новая приставка PlayStation подвела перекупщиков

      Популярная певица отпраздновала 50-летие в прозрачной юбке

      Канадский Roshel Senator не выдержал битвы с двумя российскими дронами

      Рогов подтвердил взятие Макаровки под контроль ВС России

      Украинский пленный рассказал об изменении в работе украинских военкоматов

      Мужчина застал возлюбленную в постели с другим и оригинально отомстил ей

      В Австрии прокомментировали атаку дронов ВСУ на Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше