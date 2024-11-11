Кортеж Путина прибыл в Кремль ночью

Появилось видео ночного прибытия кортежа Путина в Кремль

Кортеж из автомобиля президента России Владимира Путина и сопровождающих его машин с мигалками заметили на улицах Москвы ночью в воскресенье. Согласно информации Telegram-канала «Вы слушали "Маяк"», который опубликовал видео с места событий, российский лидер прибыл в Кремль.

«В 22:19 в воскресенье Путин приехал на работу в Кремль», — указано в посте.

Причины, почему президент РФ приехал в такое время на рабочее время, не раскрываются.

Ранее The Washington Post (WP) раскрыл, что избранный президент Дональд Трамп позвонил Путину впервые после своей победы на выборах в США. В разговоре американский политик,кроме прочего, допустил, что мирное разрешение украинского кризиса может потребовать от Киева уступить часть территории, например Крым.