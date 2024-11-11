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16:02, 11 ноября 2024Путешествия

Летевший на курорт турист помочился в проходе самолета

The Independent: пассажир Ryanair помочился в проходе во время рейса на Тенерифе
Алина Черненко

Фото: Imago / Globallookpress.com

Пассажир авиакомпании Ryanair помочился в проходе самолета во время полета на популярный испанский курорт Тенерифе. Об этом пишет The Independent.

Инцидент произошел 4 октября на рейсе из британского аэропорта Ист-Мидлендс. По данным источника, несколько туристов нарушили общественный порядок на борту, а один из них опорожнил мочевой пузырь на пол на глазах у попутчиков. Уточняется, что по прибытии в аэропорт Тенерифе борт встретила местная полиция, которая вывела дебоширов из салона.

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Как сообщает издание, в августе генеральный директор перевозчика Майкл О’Лири заявил, что количество нарушений порядка на рейсах Ryanair увеличилось из-за частых задержек вылетов, а также из-за растущего числа пассажиров, принимающих наркотики и употребляющих алкоголь перед полетами.

В апреле был озвучен приговор пассажиру этой же авиакомпании, который напился во время полета и домогался 16-летней попутчицы. Судья заявил, что мужчина не заслуживает тюремного заключения, и обвиняемый получил условный срок.

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