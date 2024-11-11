Макрон после победы Трампа встретится с генсеком НАТО для обсуждения Украины

Figaro: Макрон после победы Трампа встретится с Рютте, чтобы обсудить Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон после победы на выборах в США Дональда Трампа встретится 12 ноября с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает Figaro.

Они планируют обсудить «проблемы, стоящие перед альянсом», среди которых поддержка Украины, говорится в материале. Эта встреча станет первой для Макрона и Рютте после вступления второго в должность генсека.

Ранее Telegraph сообщила, что Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут попытаться убедить главу США Джо Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока американского политика.

Как писало издание, ссылаясь на источники, в Лондоне планируют максимально эффективно использовать оставшееся до истечения срока Байдена время. Однако план Стармера может рассматриваться Дональдом Трампом как попытка навредить внешней политике США, указано в статье.