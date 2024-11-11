Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:02, 11 ноября 2024Мир

Макрон после победы Трампа встретится с генсеком НАТО для обсуждения Украины

Figaro: Макрон после победы Трампа встретится с Рютте, чтобы обсудить Украину
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетВыборы президента США 2024
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон после победы на выборах в США Дональда Трампа встретится 12 ноября с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает Figaro.

Они планируют обсудить «проблемы, стоящие перед альянсом», среди которых поддержка Украины, говорится в материале. Эта встреча станет первой для Макрона и Рютте после вступления второго в должность генсека.

Ранее Telegraph сообщила, что Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер могут попытаться убедить главу США Джо Байдена снять запрет на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России до завершения президентского срока американского политика.

Как писало издание, ссылаясь на источники, в Лондоне планируют максимально эффективно использовать оставшееся до истечения срока Байдена время. Однако план Стармера может рассматриваться Дональдом Трампом как попытка навредить внешней политике США, указано в статье.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ подтвердили подрыв дамбы Кураховского водохранилища. Украинский боец описал обстановку в этом районе

      В Германии допустили согласие Трампа на сделку с Россией по Украине

      Телеведущий Юрий Николаев попал в больницу

      На Западе спрогнозировали сроки наступления переломного момента в конфликте на Украине

      ООН попросили расследовать преступления Израиля в Газе

      Назван гонорар Майка Тайсона за бой с Джейком Полом

      Вучич заявил о надежде после победы Трампа на выборах

      Самолет американской авиакомпании обстреляли на Гаити

      Израиль заявил об уязвимости ядерных объектов Ирана

      Макрон после победы Трампа встретится с генсеком НАТО для обсуждения Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше