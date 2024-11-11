Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:57, 11 ноября 2024Россия

Минобороны сообщило о новой попытке атаки ВСУ на Россию

Минобороны: силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Воронежской областью
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Утром в понедельник, 11 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаки на Россию. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Попытка атаки ВСУ на Россию была предпринята в период с 6.50 до 7.20 по московскому времени — Россию пытались атаковать беспилотники самолетного типа. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре дрона ВСУ над Воронежской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины террористической атакой по объектам на территории России, Других подробностей там не привели.

Утром 11 ноября о попытке атаки на Воронежскую область сообщал ее губернатор Александр Гусев. По его данным, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ночь на понедельник, 11 ноября, Минобороны сообщало о перехвате 13 беспилотников ВСУ над Россией. 12 дронов сбили над Курской областью, еще один — над Белгородской.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сорвала попытку Украины угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы

      Жители российского региона заметили неопознанный объект в небе и сняли его на видео

      В Британии сообщили об одном из первых решений Трампа

      Названы популярные среди российских компаний способы переманивания сотрудников

      Китаянка неожиданно родила темнокожего ребенка

      Малышева дала совет для увеличения пользы овощей в 10 раз

      Минобороны сообщило о новой попытке атаки ВСУ на Россию

      Российским компаниям собрались помешать зарабатывать на ставках

      В Молдавии назвали президентские выборы операцией по захвату власти

      Российскую семейную пару заподозрили в создании домашней нарколаборатории

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше