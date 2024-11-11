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16:11, 11 ноября 2024Бывший СССР

На Украине назвали следующее полугодие решающим для конфликта

Reuters: ближайшие полгода станут решающими в конфликте на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ближайшие полгода станут решающими в конфликте на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванный украинский источник.

По его словам, причина такого срока из-за — победа Дональда Трампа на выборах. Его официальное вступление в должность в январе «приблизит перспективу переговоров между Россией и Украиной», считает анонимный чиновник.

Он также добавил, что предстоящая зима является еще одним фактором в наступлении переговоров. «Эта зима — критический момент», — добавил украинский чиновник.

Ранее правительства Украины и Дании заключили ряд соглашений о покупке вооружения для украинской армии на сумму 535 миллионов евро. «Источники финансирования — правительства Дании, Швеции и проценты от замороженных российских активов», — заявили в пресс-релизе украинского министерства обороны.

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