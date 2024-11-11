Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:44, 11 ноября 2024Бывший СССР

Украина и Дания заключили соглашения на 535 миллионов евро

Украина и Дания заключили соглашения о закупке вооружения на 535 миллионов евро
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина и Дания заключили ряд соглашений о закупке вооружения для украинской армии на 535 миллионов евро. Об этом сообщило украинское министерство обороны в Telegram.

«Они предусматривают ряд закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму примерно 535 миллионов евро. Источники финансирования — правительства Дании, Швеции и проценты от замороженных российских активов», — указано в сообщении.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что именно Дания начала первой закупку вооружения непосредственно у украинских оборонных предприятий.

Ранее президент республики Владимир Зеленский заявил, что Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение. Украинский лидер прибыл в Венгрию впервые с 2022 года. Политик планировал участвовать в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе хотят убедить США разрешить ВСУ бить ракетами Storm Shadow вглубь России. Как может ответить Москва?

      Джона Уика должен был сыграть культовый актер

      Популярный у мужчин аксессуар стал модным у женщин

      VK и Росатом провели научно-популярный фестиваль «ВНауке 2.0»

      Актер из фильма «Бригада» рассказал о работе на швейной фабрике для глухонемых

      Влияние подрыва дамбы под Кураховом на наступление ВС России оценили

      Вероятность разрешения Байденом ударов вглубь России оценили

      Стало известно о возможном убийстве передавшего взятку Захарченко экс-полковника ФСБ

      На Украине заявили о назревающей катастрофе на кураховском направлении

      Москвичам пообещали скучную осень

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше