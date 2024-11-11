Украина и Дания заключили соглашения на 535 миллионов евро

Украина и Дания заключили соглашения о закупке вооружения на 535 миллионов евро

Украина и Дания заключили ряд соглашений о закупке вооружения для украинской армии на 535 миллионов евро. Об этом сообщило украинское министерство обороны в Telegram.

«Они предусматривают ряд закупок у украинских оборонных компаний на общую сумму примерно 535 миллионов евро. Источники финансирования — правительства Дании, Швеции и проценты от замороженных российских активов», — указано в сообщении.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что именно Дания начала первой закупку вооружения непосредственно у украинских оборонных предприятий.

Ранее президент республики Владимир Зеленский заявил, что Украина и Венгрия не подписали двустороннее соглашение. Украинский лидер прибыл в Венгрию впервые с 2022 года. Политик планировал участвовать в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.