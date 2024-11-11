На Украине оценили шансы Киева вступить в НАТО после победы Трампа на выборах в США

Reuters: после победы Трампа приглашение Украины в НАТО стало менее вероятным

После победы Трампа на президентских выборах в США приглашение Украины в НАТО стало менее вероятным. Об этом заявил неназванный высокопоставленный украинский чиновник, пишет Reuters.

Он также отметил, что новый американский президент может сократить помощь Киеву. «Я надеюсь, что администрация Байдена попытается избежать этого риска, ускорив (свою) помощь», — подчеркнул он.

Чиновник из Киева также отметил, что следующие четыре-пять месяцев будут решающими для Украины. По его словам, Киев изо всех сил пытается занять наиболее выгодную позицию для любых переговоров, в том числе путем закупки большего количества оружия и продолжения боевых действий.

Ранее в офисе Владимира Зеленского прокомментировали сообщения о разговоре президента России Владимира Путина с избранным лидером США республиканцем Дональдом Трампом. По данным офиса президента Украины, Киев не уведомили о возможном звонке.