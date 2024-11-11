Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:04, 11 ноября 2024Бывший СССР

На Украине оценили шансы Киева вступить в НАТО после победы Трампа на выборах в США

Reuters: после победы Трампа приглашение Украины в НАТО стало менее вероятным
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Evan Vucci / AP

После победы Трампа на президентских выборах в США приглашение Украины в НАТО стало менее вероятным. Об этом заявил неназванный высокопоставленный украинский чиновник, пишет Reuters.

Он также отметил, что новый американский президент может сократить помощь Киеву. «Я надеюсь, что администрация Байдена попытается избежать этого риска, ускорив (свою) помощь», — подчеркнул он.

Чиновник из Киева также отметил, что следующие четыре-пять месяцев будут решающими для Украины. По его словам, Киев изо всех сил пытается занять наиболее выгодную позицию для любых переговоров, в том числе путем закупки большего количества оружия и продолжения боевых действий.

Ранее в офисе Владимира Зеленского прокомментировали сообщения о разговоре президента России Владимира Путина с избранным лидером США республиканцем Дональдом Трампом. По данным офиса президента Украины, Киев не уведомили о возможном звонке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе хотят убедить США разрешить ВСУ бить ракетами Storm Shadow вглубь России. Как может ответить Москва?

      Влияние подрыва дамбы под Кураховом на наступление ВС России оценили

      Актер из фильма «Бригада» рассказал о работе на швейной фабрике для глухонемых

      Вероятность разрешения Байденом ударов вглубь России оценили

      Стало известно о возможном убийстве передавшего взятку Захарченко экс-полковника ФСБ

      На Украине заявили о назревающей катастрофе на кураховском направлении

      Москвичам пообещали скучную осень

      Слоненок прошел 80 километров среди тигров в поисках матери

      В России назвали наказание для выдавшего ордер на арест Шойгу судье из Гааги

      Нарколог посоветовал продукты для борьбы с осенней хандрой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше