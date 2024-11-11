В офисе Зеленского прокомментировали сообщения о звонке Трампа Путину

Politico: в офисе Зеленского не знали о возможном звонке Трампа Путину

В офисе Владимира Зеленского прокомментировали сообщения о разговоре президента России Владимира Путина с избранным лидером США республиканцем Дональдом Трампом, заявив, что на Украине не знали о возможном звонке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник, близкий к украинскому главе.

«Офис президента Украины Владимира Зеленского также не был проинформирован о звонке и даже сомневается, что он состоялся», — сказано в материале.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным и заявил, что хочет скорейшего завершения конфликта на Украине. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг публикацию WP. Он назвал ее чистой выдумкой.

11 ноября в МИД Украины также рассказали, что власти страны не были заранее проинформированы об этом телефонном разговоре.