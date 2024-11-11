На Украине задержали поджигателей вертолета ВСУ

СБУ задержала группу молодых людей, пытавшихся поджечь вертолет ВСУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Кировоградской области группу молодых людей, пытавшихся поджечь вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военном аэродроме. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

«На горячем задержаны трое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет, которые проникли на военный аэродром, где пытались сжечь вертолет ВСУ. Кроме того, фигуранты хотели уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона», — говорится в публикации.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям о диверсии и препятствовании деятельности украинской армии. В ведомстве уверены, что молодые люди якобы действовали по заданию российских спецслужб.

Ранее СБУ задержала в Полтавской области гражданина, подозреваемого в серийном поджоге релейных шкафов. Сообщается, что мужчина планировал продолжить диверсионную деятельность.