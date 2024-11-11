Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:40, 11 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о назревающей катастрофе на кураховском направлении

Deep State: на кураховском направлении у ВСУ назревает катастрофа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

На кураховском направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) назревает катастрофа. Об этом сообщает украинский аналитический портал DeepState.

Сообщается, что российские войска пытаются обойти Курахово с флангов, атакуя с севера, юга и востока. Постепенно они продвигаются, чтобы перерезать линии снабжения ВСУ. С севера они заходили в Сонцовку, одновременно атакуя Берестки и Старые Терны.Портал сообщает, что самым опасным участком для ВСУ в ближайшем времени становится «карман» в районе населенных пунктов Антоновка, Екатериновка и Елизаветовка.

«Должны еще раз напомнить, что "ложь нас всех погубит", но даже в привлечении дополнительных ресурсов, прибывающих в район Курахово, возникают вопросы адекватности развертывания. Такими действиями потеря контроля над Кураховым остается вопросом времени. А если еще не взять под контроль проблему с флангами, то очень скоро она превратится в очередную катастрофу», — заключил DeepState.

Ранее офицер ВСУ заявил о продвижении Вооруженных сил России в Курахово. По его словам, такие продвижения «ничего хорошего не несут».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе хотят убедить США разрешить ВСУ бить ракетами Storm Shadow вглубь России. Как может ответить Москва?

      Шойгу прибыл в Китай с рабочим визитом

      Актер из фильма «Бригада» рассказал о работе на швейной фабрике для глухонемых

      Тренер дал советы по сохранению здоровья при офисной работе

      На Западе раскрыли последствие победы Трампа для ВСУ

      Экс-нардеп раскрыл причины стремления США провести выборы на Украине

      В российском городе в жилом доме обрушилось перекрытие

      В российском регионе в ДТП попал школьный автобус

      Обвиняемый в махинациях бывший замглавы Минобороны России попросился домой

      В России нашли неожиданное решение проблемы кадрового голода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше