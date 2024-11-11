Deep State: на кураховском направлении у ВСУ назревает катастрофа

На кураховском направлении у Вооруженных сил Украины (ВСУ) назревает катастрофа. Об этом сообщает украинский аналитический портал DeepState.

Сообщается, что российские войска пытаются обойти Курахово с флангов, атакуя с севера, юга и востока. Постепенно они продвигаются, чтобы перерезать линии снабжения ВСУ. С севера они заходили в Сонцовку, одновременно атакуя Берестки и Старые Терны.Портал сообщает, что самым опасным участком для ВСУ в ближайшем времени становится «карман» в районе населенных пунктов Антоновка, Екатериновка и Елизаветовка.

«Должны еще раз напомнить, что "ложь нас всех погубит", но даже в привлечении дополнительных ресурсов, прибывающих в район Курахово, возникают вопросы адекватности развертывания. Такими действиями потеря контроля над Кураховым остается вопросом времени. А если еще не взять под контроль проблему с флангами, то очень скоро она превратится в очередную катастрофу», — заключил DeepState.

Ранее офицер ВСУ заявил о продвижении Вооруженных сил России в Курахово. По его словам, такие продвижения «ничего хорошего не несут».

