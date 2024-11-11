На Украине заявили о возможности производить оружие на 20 миллиардов долларов в год

Советник Зеленского: Украина может делать оружие на 20 миллиардов долларов

Военная промышленность Украины может производить вооружение на сумму 20 миллиардов долларов в год. Об этом сообщил экс-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, который назначен внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам, передает Bloomberg.

По его словам, в 2025 году эта сумма возрастет до 30 миллиардов долларов. Издание сообщает, что речь в том числе идет о возможности производить огромное количество беспилотников, а также баллистических ракет с дальностью полета до 1,5 тысяч километров.

Ранее Евросоюз назвал условием для кредитов Киеву сотрудничество с украинским ВПК. Киев получит от Евросоюза кредиты на общую сумму 35 миллиардов евро с выплатой долга и процентов из доходов от замороженных российских активов.