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13:46, 28 октября 2024Экономика

ЕС назвал условием для кредитов Киеву сотрудничество с украинским ВПК

Евросоюз назвал условием кредитов Киеву на $35 млрд свою работу с ВПК Украины

Фото: Johanna Geron / Reuters

Киев получит от Евросоюза кредиты на общую сумму 35 миллиардов евро с выплатой долга и процентов из доходов от замороженных российских активов при выполнении условий, которые Еврокомиссия пропишет в готовящемся меморандуме. Об этом со ссылкой на постановление Совета ЕС сообщает ТАСС.

Пока единственным условием меморандума является обязательство Украины развивать сотрудничество с Евросоюзом по восстановлению, реконструкции и модернизации украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в рамках соответствующей европейской политики.

Однако вскоре туда могут включить и другие условия. До этого в Совете ЕС отмечали, что также Киев должен взять на себя обязательства проводить демократические реформы, гарантировать на территории Украины верховенство права и защиту прав человека, включая права меньшинств.

Новое условие фактически исключает для Украины возможность в будущем сосредоточиться на сотрудничестве в вопросе восстановления оборонного потенциала на одной конкретной стране, в первую очередь, на США.

Ранее гендиректор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о запуске на Украине первого из четырех заводов по производству вооружения. По его словам, речь идет о выпуске боевых машин пехоты (БМП) Lynx, первую партию которых передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) уже до конца года.

На стадии строительства находятся заводы по производству порохов и боеприпасов, а также систем противовоздушной обороны.

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      Платон Щукин
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