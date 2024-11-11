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16:23, 11 ноября 2024Мир

На Западе предупредили Трампа о силе ВС России

Профессор Малинен: Трамп должен понять, что ВС России стали сильнейшими в мире
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Избранный президент США Дональд Трамп должен понять, что Вооруженные силы (ВС) России стали сильнейшей в мире армией. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети X.

«Самое главное, что должен понять Трамп об украинском кризисе, — это то, что ВС России уже совсем не те, что были до начала конфликта в 2022 году. Сейчас это, вероятно, самая эффективная и сильная армия во всем мире», — поделился мнением эксперт.

По мнению Малинена, военная мощь как США, так и Североатлантического альянса «больше не имеет преимущества». Он подчеркнул, что Трампу это также «необходимо учитывать».

9 ноября агентство Bloomberg сообщило, что команда Трампа уже обсуждает новый план окончания конфликта на Украине, в который входит «заморозка текущей линии фронта», создание демилитаризованной зоны, а также снабжение Киева оружием, если Украина откажется от идеи вступать в НАТО на 20 лет.

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