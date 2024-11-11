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16:56, 11 ноября 2024Интернет и СМИ

На Западе раскрыли последствие победы Трампа для ВСУ

Журналист Боуз: после победы Трампа солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

После того, как Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен. Последствия этого события раскрыл ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети X.

Западный журналист заявил, что в период с 6 по 11 ноября украинские солдаты стали сдаваться в плен в восемь раз чаще, чем 5 ноября.

Ранее Боуз объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский хочет сохранить мир на Ближнем Востоке. По его мнению, украинский лидер хочет продолжать просить деньги у США и Евросоюза и сохранить власть.

До этого ирландский журналист прокомментировал слова Владимира Путина о потерях личного состава и бронетехники ВСУ. Боуз отметил, что украинскими военными жертвуют снова и снова, чтобы не допустить наступления мира.

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