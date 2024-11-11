Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:47, 11 ноября 2024Россия

На Западе заявили о подготовке отступления ВСУ из города Курахово в ДНР

Аналитик Меркурис: ВСУ могут готовить отступление из города Курахово в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить отступление из города Курахово в ДНР из-за продвижения российских бойцов. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Есть сообщения, что украинцы понимают, что Курахово потерян, и готовятся к отступлению», — высказал позицию аналитик.

Так, по словам эксперта, Курахово является основой для обороны ВСУ на юге Донбасса. Меркурис подчеркнул, что благодаря активному продвижению российские подразделения могут вскоре окружить украинскую группировку в городе.

10 ноября стало известно, что городские бои начались в подконтрольном Украине городе Курахово в Донецкой народной республике. Также сообщалось о проникновении Вооруженных сил России в черте Курахово. Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать в город небольшие группы солдат.

В этот же день в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике. Также были отражены десять контратак бригад и батальонов противника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп позвонил Путину впервые после победы на выборах. О чем говорили политики?

      Украинский пленный рассказал об изменении в работе украинских военкоматов

      Мужчина застал возлюбленную в постели с другим и оригинально отомстил ей

      В Госдуме предложили ограничить срок аренды жилья мигрантам

      На Западе заявили о подготовке отступления ВСУ из города Курахово в ДНР

      В Австрии прокомментировали атаку дронов ВСУ на Россию

      На фронте ликвидировали «Бога артиллерии» ВСУ

      Застрявший в Японии круизный лайнер с россиянами прибыл в Шанхай

      Учительница совратила 13-летнего школьника в классе и занялась с ним сексом в машине

      На Украине заявили о разрушении Трампом планов Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше