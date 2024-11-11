Назван способ усилить интенсивность оргазма

Сильные мышцы тазового дна помогают усилить возбуждение и интенсивность оргазма, считает эксперт по женскому здоровью Хизер Форд. Способы укрепить эти мышцы она назвала Fashion Journal.

Форд отметила, что удовольствие во время занятий сексом приносят ритмичные сокращения и расслабления мышц тазового дна. Если эти мышцы слабые или спазмированные, то достичь пика наслаждения не получится, предупредила эксперт. В лучшем случае ощущения будут слабыми и короткими.

«Первое, что приходит в голову при разговоре о тазовом дне — это упражнения Кегеля. Но есть и другие способы проработать интимные мышцы», — считает Форд. Чтобы придать мышцам силы, она посоветовала выполнять приседания с кубиками для йоги, упражнение «марширующий ягодичный мостик» и позу из йоги «собака мордой вниз». Расслабить интимные мышцы, по словам Форд, можно в позах младенца, русалки и бабочки.

Ранее коуч по отношениям Тара Ваяли предупредила, что стресс влияет на способность испытывать оргазм. По ее словам, при хроническом нервном напряжении получать удовольствие от близости практически невозможно.