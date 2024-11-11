Названы популярные среди российских компаний способы переманивания сотрудников

Talantix: компании в России переманивают сотрудников корпоративной культурой

Половина российских компаний переманивает людей у конкурентов за счет привлекательной корпоративной культуры, а не деньгами. Популярные способы заполучить нового сотрудника назвали эксперты облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В 2024 году большинство работодателей начали закрывать вакансии с помощью прямого хантинга. Как выяснили эксперты, привлекать «чужих» удается не только за счет более высокой заработной платы, но и благодаря дружелюбной атмосфере в коллективе, доброжелательному и заботливому отношению к сотрудникам, интересным задачам и возможностям для карьерного роста.

Почти половина рекрутеров (49 процентов) отмечают, что переманивать сотрудников получается благодаря ценностному предложению компании как работодателя и приглашению перейти в более профессиональную команду — с хорошей атмосферой и возможностью развиваться в профессии.

Переходом в более профессиональную команду чаще мотивирует средний (57 процентов) и малый (56 процентов) бизнес. Крупные фирмы пользуются этим аргументом в полтора раза реже (32 процента). Каждая третья компания (36 процентов) переманивает специалистов, предлагая им интересные и необычные задачи. Почти столько же (31 процент) делают акцент на широкие возможности для развития и обучения. Каждый четвертый (23 процента) переманивает сотрудников на более высокие должности.

Большинство компаний (65 процентов) переманивают к себе чужих сотрудников, предлагая им более высокую заработную плату. Крупные компании (со штатом более тысячи человек) используют финансовую мотивацию чаще среднего и малого бизнеса: 72 против 64 и 63 процентов соответственно. Такой подход не только стимулирует текучесть кадров, но и ускоряет «гонку зарплат».

На фоне кадрового голода в стране замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин призвал активно внедрять новые технологии и заменять сотрудников роботами. Процесс роботизации должен в первую очередь затронуть такие сферы, как логистика, промышленное производство, а также хранение и сортировка товаров. Стоимость рабочей силы в этих секторах в среднесрочной перспективе будет становиться «дороже и дороже», посетовал Орешкин.