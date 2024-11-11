Названы самые распространенные травмы во время секса

Британский сайт знакомств IllicitEncounters.com провел опрос и выяснил, что каждый четвертый пользователь хотя бы раз получал травму во время секса. Список самых распространенных эротических увечий опубликовал Daily Star.

Согласно результатам опроса, чаще всего секс становился причиной растяжения мышц. С такой проблемой сталкивался 41 процент участников. На втором месте оказались синяки. 37 процентов мужчин и женщин признались, что во время полового акта получали гематомы из-за столкновения друг с другом, мебелью или в результате падений.

Каждый третий участник опроса сталкивался с ожогами от ковров, а для 21 процента секс закончился синяком под глазом. Также в топе эротических увечий оказались травмы спины (17 процентов) и порезы (14 процентов). Еще 7 процентов участников признались, что им пришлось обратиться в больницу из-за застрявшего инородного предмета.

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