Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
05:00, 11 ноября 2024Забота о себе

Названы самые распространенные травмы во время секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: ORION PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

Британский сайт знакомств IllicitEncounters.com провел опрос и выяснил, что каждый четвертый пользователь хотя бы раз получал травму во время секса. Список самых распространенных эротических увечий опубликовал Daily Star.

Согласно результатам опроса, чаще всего секс становился причиной растяжения мышц. С такой проблемой сталкивался 41 процент участников. На втором месте оказались синяки. 37 процентов мужчин и женщин признались, что во время полового акта получали гематомы из-за столкновения друг с другом, мебелью или в результате падений.

Каждый третий участник опроса сталкивался с ожогами от ковров, а для 21 процента секс закончился синяком под глазом. Также в топе эротических увечий оказались травмы спины (17 процентов) и порезы (14 процентов). Еще 7 процентов участников признались, что им пришлось обратиться в больницу из-за застрявшего инородного предмета.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020

Ранее врач Джонатан Беннион назвал самые опасные для мужчин сексуальные позы. По его словам, есть несколько позиций, в которых у мужчин чаще всего происходит перелом пениса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп позвонил Путину впервые после победы на выборах. О чем говорили политики?

      Шольц воспротивился идее появления у Германии ядерного оружия

      Синоптик назвал 2024 год самым жарким за всю историю наблюдений

      Пропалестинские активисты провели акцию в Нью-Йорке

      Трамп сказал Путину о желании скорейшего разрешения конфликта на Украине

      Россиянин побывал на рынке в Германии и описал набор продуктов на 10 тысяч рублей

      В США предрекли «самые тяжелые 70 дней» для ВСУ

      Женившийся на виртуальном персонаже мужчина отметил шестой год брака

      Названы самые распространенные травмы во время секса

      Нежелающих идти в ВСУ украинцев призвали отречься от гражданства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше