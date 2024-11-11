Пресс-секретарь SHAMAN мог умереть от отравления. В его деле появилось неизвестное вещество

Пресс-секретарь SHAMAN Антон Коробков-Землянский мог умереть от отравления

Предварительной причиной смерти пресс-секретаря исполнителя SHAMAN Антона Коробкова-Землянского, ушедшего из жизни в 40 лет, названо отравление неустановленным веществом. Такую версию выдвинул источник РИА Новости.

При этом агентство указало, что точная причина будет установлена по итогам назначенной экспертизы.

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Изначально причиной смерти журналиста был назван инфаркт миокарда.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мужчине стало плохо дома днем в минувшую субботу, 9 ноября. Супруга пыталась оказать ему помощь, когда он начал задыхаться, однако массаж сердца не дал результатов. Медиков на место вызвал сосед семейной пары, который наблюдал за происходящим через окно. Врачи не смогли спасти Коробкова и констатировали его смерть в 21:50.

В день смерти пиар-менеджера сообщалось, что в последнее время он много переживал на работе, у него случались нервные срывы.

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«Царствие Небесное тебе, мой друг!» — попрощался со своим пресс-секретарем Ярослав Дронов.

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

На кончину Коробкова-Землянского отреагировал также продюсер Иосиф Пригожин. Он рассказал, что покойный был настоящим профессионалом, всегда был вежлив и учтив. По словам продюсера, у него остались только теплые воспоминания о коллеге, а новость о его уходе он назвал шоком.

Аналогично о произошедшем высказалась телеведущая Лера Кудрявцева. «У меня, честно, нет слов. Позавчера виделись, обсуждали какие-то новости, хихикали, веселились. Он был в прекрасном настроении и выглядел хорошо», — рассказала она.

Известно, что у продюсера осталась семья: вдова и дети-двойняшки — сын Платон и дочь Полина. Похороны руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» состоятся 13 ноября.