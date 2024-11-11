Откусивший кусок уха мужчине россиянин предстанет перед судом

В Петербурге перед судом предстанет мужчина, откусивший кусок уха оппоненту

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет 30-летний житель, который во время драки откусил кусок уха оппоненту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Мужчину обвиняют по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица») Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, ночью 23 июля в поселке Репино около одного из домов у него произошел конфликт с другим жителем. В результате мужчины подрались, во время чего обвиняемый ударил потерпевшего рукой в лицо, а после откусил ему часть правой ушной раковины.

Мужчина вину признал. По его словам, все произошло случайно, а часть уха он откусил, потому что не имел другого выбора. Уголовное дело направили в Зеленогорский районный суд.

Ранее сообщалось, что россиянка дала отпор попытавшемуся украсть у нее телефон злоумышленнику.

