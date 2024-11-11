Россиянка дала отпор попытавшемуся украсть у нее телефон злоумышленнику

В Москве поймали мужчину, пытавшегося украсть у женщины телефон за 80 тыс. руб.

В Москве задержан 45-летний мужчина, который попытался украсть у женщины на улице дорогой телефон, но получил отпор. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчина заключен под стражу.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на Гоголевском бульваре. Там фигурант подошел к девушке, вырвал у нее из рук телефон стоимостью 80 тысяч рублей и попытался бежать. Однако девушка оказала активное сопротивление и схватила злоумышленника за одежду. В ответ он напал на нее и стал душить. Он повалил пострадавшую на асфальт и несколько раз ударил. В этот момент происходящее увидели коллеги потерпевшей и пришли ей на помощь. Они оттащили мужчину.

В августе сообщалось, что суд в Москве заключил под стражу мужчину, который напал на 76-летнюю пенсионерку с ходунками-роллаторами и ограбил ее.