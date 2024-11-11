Покинувший Россию по семейным обстоятельствам хоккеист нашелся в Швейцарии

Покинувший Россию по семейным обстоятельствам Вей перешел в клуб из Швейцарии

Покинувший Россию по семейным обстоятельствам канадский хоккеист Линден Вей нашелся в Швейцарии, где подписал контракт с местным «Фрибуром». Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт «Фрибура» с 33-летним канадцем действует до 2025 года. Размер его заработной платы не уточняется.

В России Вей выступал за омский «Авангард», однако в начале ноября он расторг контракт «по семейным обстоятельствам». Ожидалось, что спортсмен вернется в Канаду. Всего хоккеист провел за омичей 20 матчей, в которых набрал 19 очков (7 шайб +12 передач).

Вей перешел в «Авангард» в мае 2024 года. Ранее игрок выступал в Континентальной хоккейной лиге за казахстанский «Барыс», петербургский СКА и московский ЦСКА, вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2019.