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15:33, 11 ноября 2024Спорт

Покинувший Россию по семейным обстоятельствам хоккеист нашелся в Швейцарии

Покинувший Россию по семейным обстоятельствам Вей перешел в клуб из Швейцарии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Покинувший Россию по семейным обстоятельствам канадский хоккеист Линден Вей нашелся в Швейцарии, где подписал контракт с местным «Фрибуром». Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт «Фрибура» с 33-летним канадцем действует до 2025 года. Размер его заработной платы не уточняется.

В России Вей выступал за омский «Авангард», однако в начале ноября он расторг контракт «по семейным обстоятельствам». Ожидалось, что спортсмен вернется в Канаду. Всего хоккеист провел за омичей 20 матчей, в которых набрал 19 очков (7 шайб +12 передач).

Вей перешел в «Авангард» в мае 2024 года. Ранее игрок выступал в Континентальной хоккейной лиге за казахстанский «Барыс», петербургский СКА и московский ЦСКА, вместе с которым стал обладателем Кубка Гагарина-2019.

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