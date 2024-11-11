Полчище крыс в подмосковной школе попало на видео

В школе под Москвой заметили полчище крыс

В одной из школ подмосковной деревни Голубое заметили полчище крыс, пробегающих по площадке рядом с главным входом в учебное заведение. Грызунов засняли на видео, его опубликовал Telegram-канал «Москвич. Новости Москвы».

Помимо крыс, родители учащихся жалуются на грязные туалеты и разбросанный на территории школы мусор. По их словам, строительные работы в школе не успели закончить к началу учебного года, поэтому рабочие продолжали посещать здание до ноября. В здании почти не убираются — на другом ролике можно увидеть засоренные унитазы.

Руководство школы обвинило в плохом состоянии заведения детей, которые портят имущество. Видео с крысами администрация посчитала фейком.

Ранее в Косинском парке в Москве на деревьях заметили крыс. Грызуны едят из кормушек, предназначенных для белок, и не боятся посетителей.