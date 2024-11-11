Попытка побега обвиняемого из российского СИЗО попала на видео

В Луганске будут судить работника СИЗО из-за попытки побега обвиняемого

В Луганске суд рассмотрит дело работника уголовно-исполнительной системы из-за попытки побега обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона, показав видео побега.

По данным ведомства, начальник дневной смены отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ЛНР с января по июнь 2024 года не проводил обыскные и досмотровые мероприятия в отношении одного из арестованных. Это позволило обвиняемому хранить в камере трубу и гвоздь. Он сделал из них «отмычку», которой через открытую дверную форточку отогнул ригель замка, открыл дверь и вышел из камеры. Отмечается, что беглец избил одного из сотрудников изолятора.

Против начальника дневной смены возбуждено дело по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ. Оно передано в суд.

Ранее в Адыгее прокурор попросил приговорить к восьми годам лишения свободы бывшего начальника СИЗО сельского поселения Тахтамукай Арсена Гаштова, обвиняемого в превышении полномочий, в результате чего сокамерник избил педофила.