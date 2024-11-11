Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:55, 11 ноября 2024Силовые структуры

Попытка побега обвиняемого из российского СИЗО попала на видео

В Луганске будут судить работника СИЗО из-за попытки побега обвиняемого
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Луганске суд рассмотрит дело работника уголовно-исполнительной системы из-за попытки побега обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона, показав видео побега.

По данным ведомства, начальник дневной смены отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ЛНР с января по июнь 2024 года не проводил обыскные и досмотровые мероприятия в отношении одного из арестованных. Это позволило обвиняемому хранить в камере трубу и гвоздь. Он сделал из них «отмычку», которой через открытую дверную форточку отогнул ригель замка, открыл дверь и вышел из камеры. Отмечается, что беглец избил одного из сотрудников изолятора.

Против начальника дневной смены возбуждено дело по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ. Оно передано в суд.

Ранее в Адыгее прокурор попросил приговорить к восьми годам лишения свободы бывшего начальника СИЗО сельского поселения Тахтамукай Арсена Гаштова, обвиняемого в превышении полномочий, в результате чего сокамерник избил педофила.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ назвал задачи украинской армии в Курской области

      Пригожин рассказал о своих отношениях с пресс-секретарем SHAMAN

      В Кремле опровергли данные о разговоре Путина с Трампом

      ИИ назвали причиной увеличения отходов

      В Кремле анонсировали встречу Путина с главой одного из северокавказских регионов

      Спартак захотел избавиться от получающего почти 2 миллиона евро в год бразильца

      Трамп выбрал кандидата на должность постпреда США при ООН

      Российские авиакомпании предложили скидки до 30 процентов на билеты

      Попытка побега обвиняемого из российского СИЗО попала на видео

      Чистку окружения Зеленского связали с победой Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше