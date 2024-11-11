Президент Грузии назвала условие выхода страны из политического кризиса

Президент Грузии Зурабишвили назвала проведение новых выборов выходом из кризиса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что проведение новых парламентских выборов в стране станет способом выхода из политического кризиса, передает РИА Новости.

«Кризис налицо, и наши друзья здесь, чтобы найти способы вывести Грузию из этого кризиса (...) Мы вернемся к новым выборам, чтобы, когда придет время», — рассказала Зурабишвили на встрече с членами делегации из председателей комитетов по иностранным делам парламентов восьми европейских стран.

Среди участников делегации присутствуют законодатели из Франции, Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Финляндии и Швеции, а сама президент назвала путь Грузии путем стабильности, демократии и Европы.

Ранее Зурабишвили отказалась идти в генеральную прокуратуру по делу о возможных фальсификациях на выборах. Она сделала такое заявление во время брифинга, где также показала «кадры нарушений на выборах».