Президент Грузии отказалась идти в прокуратуру на допрос из-за фальсификаций на выборах

Formula: президент Грузии Зурабишвили отказалась идти в прокуратуру

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась идти в генеральную прокуратуру по делу о возможных фальсификациях на выборах. Об этом пишет издание Formula.

Зурабишвили сделала такое заявление во время брифинга, где также показала «кадры нарушений на выборах». Кроме того, она заявила о наличии доказательств фальсификаций у неправительственных организаций.

«Я бы посоветовала прокуратуре начать делать свою работу и избегать политического урегулирования проблемы», — заявила Зурабишвили. Она добавила, что продолжит исполнять свои полномочия президента и не пойдет в прокуратуру.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отказ Зурабишвили явиться в прокуратуру означает ложность ее слов насчет фальсификаций.