Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:27, 30 октября 2024Бывший СССР

Президент Грузии отказалась идти в прокуратуру на допрос из-за фальсификаций на выборах

Formula: президент Грузии Зурабишвили отказалась идти в прокуратуру
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась идти в генеральную прокуратуру по делу о возможных фальсификациях на выборах. Об этом пишет издание Formula.

Зурабишвили сделала такое заявление во время брифинга, где также показала «кадры нарушений на выборах». Кроме того, она заявила о наличии доказательств фальсификаций у неправительственных организаций.

«Я бы посоветовала прокуратуре начать делать свою работу и избегать политического урегулирования проблемы», — заявила Зурабишвили. Она добавила, что продолжит исполнять свои полномочия президента и не пойдет в прокуратуру.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отказ Зурабишвили явиться в прокуратуру означает ложность ее слов насчет фальсификаций.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обвинил США в сливе секретной части «плана победы». О чем там идет речь?

      Анна Семенович показала крупным планом грудь в топе от бикини

      Добряк решил полностью закрыть въезд в Покровск

      В США перенесли начало работ над новым Abrams M1E3

      Армия России начала подходить к Курахово с юго-запада

      Пассажир самолета ублажал себя на глазах у попутчиков и тайком сфотографировал женщину

      Российский автомобилист на скорости врезался в забор, вылетел из машины и попал на видео

      Россия получила первую партию сливочного масла из Турции

      Участник СВО из Ингушетии посмертно стал Героем России

      УЕФА отреагировал на обвинения «Реала»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше