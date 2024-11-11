Президент Кубы рассказал о последствиях мощного землетрясения

Президент Кубы Бермудес: землетрясение повредило дома и линии электропередачи

Землетрясение на Кубе, произошедшее накануне, вызвало повреждения домов и линий электропередач. Последствия стихийного бедствия назвал президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес в социальной сети X.

«Мы связались с первыми секретарями партии в Сантьяго-де-Куба и Гранме — провинциях, пострадавших от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередачи», — поделился информацией глава государства. Диас-Канель не уточнил, сколько домов было повреждено, однако добавил, что в данный момент власти оценивают нанесенный стихией ущерб, чтобы в дальнейшем устранить повреждения. Помимо этого, президент Кубы призвал жителей пострадавших регионов выйти на улицы и оставаться на открытых пространствах. «Первое и самое главное — спасти жизни», — заключил он.

Вечером 10 ноября (18:50 мск) на Кубе произошло землетрясение магнитудой 5,9, за которым через час (19:49 мск) последовало еще одно, силой 6,8.