Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:00, 11 ноября 2024Экономика

Президент Кубы рассказал о последствиях мощного землетрясения

Президент Кубы Бермудес: землетрясение повредило дома и линии электропередачи
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Землетрясение на Кубе, произошедшее накануне, вызвало повреждения домов и линий электропередач. Последствия стихийного бедствия назвал президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес в социальной сети X.

«Мы связались с первыми секретарями партии в Сантьяго-де-Куба и Гранме — провинциях, пострадавших от недавних землетрясений. Произошли оползни, повреждены дома и линии электропередачи», — поделился информацией глава государства. Диас-Канель не уточнил, сколько домов было повреждено, однако добавил, что в данный момент власти оценивают нанесенный стихией ущерб, чтобы в дальнейшем устранить повреждения. Помимо этого, президент Кубы призвал жителей пострадавших регионов выйти на улицы и оставаться на открытых пространствах. «Первое и самое главное — спасти жизни», — заключил он.

Вечером 10 ноября (18:50 мск) на Кубе произошло землетрясение магнитудой 5,9, за которым через час (19:49 мск) последовало еще одно, силой 6,8.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия собрала 50 тысяч военных в Курской области. Разведка США пессимистично оценила перспективы ВСУ

      Москвичей предупредили о похолодании

      Стало известно о возможных тяжелых последствиях нехватки электроэнергии на Украине

      В Турции рассказали о «сюрпризе» США по Украине до конца года

      55-летняя актриса посетила премьеру фильма в ультракоротких шортах

      Популярная юмористка рассказала о назвавшей ее вонючей и нечесаной фанатке

      Ковальчук заявил о невозможности догнать Россию в гиперзвуке

      ФСБ показала видео неудачной попытки угона Украиной российского вертолета

      Украина обещала российскому пилоту эвакуировать семью за угон вертолета

      Женщину задержали из-за откровенного танца на стойке дорожного знака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше