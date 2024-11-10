У берегов Кубы произошло мощное землетрясение

EMSC: у берегов Кубы произошло землетрясение магнитудой 6,8

Второе за несколько часов мощное землетрясение произошло у берегов Кубы. Об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сначала у сейсмологов появились данные о землетрясении магнитудой 5,9, которое было зафиксировано в 18:50 мск. Вторые толчки отмечены в 19:49 мск в 64 километрах к юго-востоку от города Мансанильо с населением 128 тысяч человек. Отмечается, что очаг залегал на глубине 17 километров.

Угроза цунами не объявлялась. Информации о возможных жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее в этот же день сообщалось о землетрясении в Иркутской области. Его эпицентр, по сведениям специалистов, пришелся на окрестности поселка Орлик в Бурятии.