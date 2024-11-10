В российском регионе произошло землетрясение

РАН: в Иркутской области зафиксировано землетрясение силой 3 балла

В Иркутской области произошло землетрясение. Об этом информирует Байкальский филиал единой геофизической службы Сибирского отделения РАН.

Сейсмические толчки интенсивностью 6,5 балла были зафиксированы в 20:11 по местному времени (15:11 по Москве). Его эпицентр, по сведениям специалистов, пришелся на окрестности поселка Орлик в Бурятии. Эхо землетрясения докатилось до Иркутска, где оно набрало силу в 3 балла. О пострадавших и разрушениях в регионе экстренные службы не сообщают.

В конце октября мощное землетрясение произошло в Тихом океане у побережья Северных Курил. Очаг землетрясения располагался на глубине 63 километра. На фоне этого сообщалось о подземных толчках в Северо-Курильске. Их интенсивность составила 3 балла. В результате сейсмособытия никто не пострадал, разрушений не последовало.

Позднее, 7 ноября, на Камчатке извергся вулкан Шивелуч. Он выбросил столб пепла высотой до 11 километров над уровнем моря. Из-за пеплопада в Усть-Камчатске отменили занятия в школах и детских садах. После извержения вулкана поселок накрыло плотным слоем пепла.