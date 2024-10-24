В России произошло мощное землетрясение

У побережья северных Курил в океане произошло землетрясение магнитудой 6,2

В Тихом океане у побережья Северных Курил произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова, передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в ночь на четверг, 24 октября. Эпицентр находился в 155 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг землетрясения располагался на глубине 63 километра.

В Северо-Курильске на этом фоне ощутили землетрясение силой 3 балла. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. Угроза цунами также не объявлялась.

В сентябре в Кемеровской области за ночь произошло три землетрясения. Сейсмическая активность была связана с интенсивными горными работами — к перераспределению напряжений в земной коре привели выемка и перемещение больших объемов породы.