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07:41, 24 октября 2024Россия

В России произошло мощное землетрясение

У побережья северных Курил в океане произошло землетрясение магнитудой 6,2

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

В Тихом океане у побережья Северных Курил произошло мощное землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова, передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в ночь на четверг, 24 октября. Эпицентр находился в 155 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг землетрясения располагался на глубине 63 километра.

В Северо-Курильске на этом фоне ощутили землетрясение силой 3 балла. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировали. Угроза цунами также не объявлялась.

В сентябре в Кемеровской области за ночь произошло три землетрясения. Сейсмическая активность была связана с интенсивными горными работами — к перераспределению напряжений в земной коре привели выемка и перемещение больших объемов породы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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