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20:32, 11 ноября 2024Наука и техника

Раскрыт способ обеспечить здоровое старение

BMC Public Health: нормальный сон обеспечивает здоровое старение
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Evgeny Atamanenko / Shutterstock / Fotodom

Исследователи из Медицинского университета Вэньчжоу в Китае раскрыли, что нормальный сон является способом обеспечить здоровое старение. Свои выводы они опубликовали в журнале BMC Public Health.

В исследовании ученые определили здоровое старение как состояние, включающее пять ключевых факторов: отсутствие хронических заболеваний, сохранение физической активности и независимости, высокий уровень когнитивных функций, хорошее психическое здоровье и активное участие в социальной жизни. Учитывая все эти аспекты, исследование продемонстрировало, что нерегулярный режим сна связан с низкими шансами на достижение этих критериев.

Ученые проанализировали данные о 3306 участниках, у которых в 2011 году не было хронических заболеваний, а к 2020 году исполнилось 60 лет и больше. Продолжительность их сна оценивали несколько раз в течение 2011, 2013 и 2015 годов, суммируя ночной и дневной сон для расчета общего количества часов сна в сутки. Это позволило ученым проследить изменения режима сна за почти десятилетний период.

Анализ данных выявил пять основных траекторий сна: нормальная-стабильная, длительно-стабильная, уменьшающаяся, увеличивающаяся и кратковременно-стабильная. В дальнейшем эти данные были проанализированы с помощью модели логистической регрессии, которая позволила выявить связь между режимами сна и вероятностью здорового старения. Исследователи корректировали результаты с учетом различных факторов, таких как возраст, пол, уровень образования и образ жизни участников.

Результаты показали, что участники, чей режим сна был либо увеличивающимся, либо кратковременным-стабильным, имели значительно меньшие шансы на успешное старение. Так, скорректированные значения вероятности составили 0,64 и 0,48 соответственно по сравнению с участниками, поддерживавшими нормальный стабильный режим сна. При этом стабильные траектории сна положительно коррелировали со здоровым старением.

Ученые делают вывод, что поддержание стабильной и адекватной продолжительности сна может играть важную роль в старении. Это исследование предлагает весомые аргументы для включения рекомендаций по здоровому сну в стратегии общественного здравоохранения, направленные на поддержку стареющего населения.

ЖЗЛ
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