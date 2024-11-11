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12:17, 11 ноября 2024Бывший СССР

Раскрыты подробности «оперативной игры» российской и украинской разведок

Эксперт Дандыкин заявил об ударе по аэродрому ВСУ после оперативной игры ВС РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Российские силовики с помощью «оперативной игры» с украинской разведкой сумели узнать расположение подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и систем ПВО — для этого был задействован российский летчик, которого противник пытался переманить на свою сторону, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Через Telegram-каналы украинская разведка вышла на одного из российских летчиков и предложила ему предательство: угон вертолета радиоэлектронной борьбы за 700-800 тысяч долларов с вывозом его семьи в Европу. Но наш летчик вышел на российскую военную контрразведку, и началась оперативная игра с противником от его имени», — рассказал Дандыкин.

По его словам, такая «игра» потребовала достаточно большого времени, поскольку обмануть противника было достаточно непросто. Военный эксперт также добавил, что подобные случаи успешной работы российской разведки уже встречались.

«В данном случае удалось нанести удары по аэродрому, который планировали использовать для угона вертолета, а также по системам ПВО, которые должны были прикрывать угонщика и обеспечивать ему безопасную зону. Наша контрразведка здесь одержала победу», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что ФСБ России сорвала попытку украинской военной разведки угнать российский вертолет Ми-8МТПР-1. Украинская разведка вышла на пилота через мессенджер Telegram.

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