Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:25, 11 ноября 2024Бывший СССР

Расправившийся с женой бывший министр Казахстана нашелся в Степногорске

Осужденный за расправу министр Бишимбаев оказался в другой колонии
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
Куандык Бишимбаев

Куандык Бишимбаев. Кадр: ГИПЕРБОРЕЙ / YouTube

Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев, осужденный за расправу над супругой Салтанат Нукеновой, был переведен в другую колонию. Об этом сообщил адвокат осужденного чиновника Ерлан Газымжанов, пишет местное издание Tengrinews.

По информации юриста, Бишимбаева перевели в исправительное учреждение максимальной безопасности» в городе Степногорск. «Он находится в таких же условиях, как и все. В обычных условиях, никаких привилегий нет», — добавил адвокат.

Газымжанов также сообщил, что слухи о его исчезновении распространили специально. Он возмутился тем, что журналисты сперва не обратились к нему, так как адвокат единственный, кто посещает чиновника во время отбывания наказания.

Ранее СМИ Казахстана сообщили о пропаже бывшего министра республики Куандыка Бишимбаева. В мае суд присяжных приговорил его к 24 годам лишения свободы за расправу над своей гражданской женой. Тогда дело вызвало широкий общественный резонанс в республике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сорвала попытку Украины угнать российский вертолет РЭБ. Кто и как совершает угоны военной техники в зоне СВО?

      Индия попросила Россию срочно начать покупки ее товаров

      Чемпион UFC Джонс дал совет россиянину Анкалаеву

      Уехавшая из России солистка «ВИА Гры» стала экстрасенсом

      Назван увеличивающий риск инфаркта у женщин напиток

      Главком ВСУ назвал задачи украинской армии в Курской области

      Расправившийся с женой бывший министр Казахстана нашелся в Степногорске

      Путин поздравил Sputnik с десятилетием работы

      В российском аэропорту ввели ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА

      48-летний россиянин сбежал из военной части и поплатился

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше