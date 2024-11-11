Расправившийся с женой бывший министр Казахстана нашелся в Степногорске

Осужденный за расправу министр Бишимбаев оказался в другой колонии

Бывший министр Казахстана Куандык Бишимбаев, осужденный за расправу над супругой Салтанат Нукеновой, был переведен в другую колонию. Об этом сообщил адвокат осужденного чиновника Ерлан Газымжанов, пишет местное издание Tengrinews.

По информации юриста, Бишимбаева перевели в исправительное учреждение максимальной безопасности» в городе Степногорск. «Он находится в таких же условиях, как и все. В обычных условиях, никаких привилегий нет», — добавил адвокат.

Газымжанов также сообщил, что слухи о его исчезновении распространили специально. Он возмутился тем, что журналисты сперва не обратились к нему, так как адвокат единственный, кто посещает чиновника во время отбывания наказания.

Ранее СМИ Казахстана сообщили о пропаже бывшего министра республики Куандыка Бишимбаева. В мае суд присяжных приговорил его к 24 годам лишения свободы за расправу над своей гражданской женой. Тогда дело вызвало широкий общественный резонанс в республике.