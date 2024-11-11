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12:33, 11 ноября 2024Россия

Россия нанесла удар по месту испытания новейших украинских ракет «Сапсан»

Минобороны: нанесен удар по месту испытания украинских ракет «Сапсан»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России нанесла удар по месту испытания новейших украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Удар по полигону, а также цехам производства «Сапсанов» был нанесен дальнобойным оружием, отметили в министерстве.

По данным из открытых источников, «Сапсан» — перспективный украинский ракетный комплекс, способный использовать оперативно-тактические, зенитные и противокорабельные ракеты.

Помимо этого, за минувшие сутки Россия поразила инфраструктуру украинских аэродромов, а также склады хранения готовых к применению беспилотников.

Ранее 11 ноября стало известно о ликвидации в Курской области взвода «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). На участников подразделения была сброшена авиабомба, это попало на видео, опубликованное Telegram-каналом Shot.

ЖЗЛ
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