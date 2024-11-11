Россия нанесла удар по месту испытания новейших украинских ракет «Сапсан»

Минобороны: нанесен удар по месту испытания украинских ракет «Сапсан»

Армия России нанесла удар по месту испытания новейших украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». Об этом сообщает Минобороны в ежедневной сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Удар по полигону, а также цехам производства «Сапсанов» был нанесен дальнобойным оружием, отметили в министерстве.

По данным из открытых источников, «Сапсан» — перспективный украинский ракетный комплекс, способный использовать оперативно-тактические, зенитные и противокорабельные ракеты.

Помимо этого, за минувшие сутки Россия поразила инфраструктуру украинских аэродромов, а также склады хранения готовых к применению беспилотников.

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