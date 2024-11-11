Сброс авиабомбы на взвод РДК после нескольких часов слежки под Курском сняли на видео

Shot: в Курской области ликвидировали пытавшийся отступить на Украину взвод РДК

В Курской области после нескольких часов слежки в результате сброса авиабомбы ликвидировали взвод «Русского Добровольческого Корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация). Видео уничтожения бойцов опубликовал Shot в Telegram.

По информации издания, изначально взвод был частью совместной с другими подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) группы, в которую входили примерно 100 человек. В ходе боев 90 из них уничтожили, а выжившие стали отступать к государственной границе, но за два километра до нее устали и решили укрыться в одном из полуразрушенных зданий села Дарьино. Все это время за бойцами противника следовал российский дрон-разведчик

На снятых с воздуха кадрах видно, как группа из 10-12 человек заходит в строение, после чего происходит мощный взрыв. Как пишет канал, объективный контроль установил, что из-под обломков уничтоженного здания никто не выбрался.

Ранее российские военнослужащие сбросили на бойцов ВСУ в Курской области трехтонную авиабомбу ФАБ-3000. Удар расчистил территорию площадью в один квадратный километр, уничтожив подземный командный пункт противника, склад боеприпасов и несколько единиц боевых бронемашин.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджа, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. По данным Минобороны России на 10 ноября, Киев потерял на курском направлении более 31 090 военнослужащих и свыше тысячи единиц техники, в том числе западной.